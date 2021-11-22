Жителям Каслинского района пересчитали плату за нерегулярный вывоз мусора

Каслинской городской прокуратурой по обращениям местных жителей проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности по обращению с отходами производства и потребления. Людям произведен перерасчет платы за нерегулярный вывоз коммунальных отходов

Установлено, что в январе-апреле 2021 года на территории Огневского сельского поселения ООО «Спецсервис» не регулярно осуществляло сбор транспортирование твердых коммунальных отходов.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, при этом жителям сельского поселения за указанный период региональным оператором начислена плата за вывоз мусора без учета перерывов в предоставлении коммунальной услуги, превышающих установленную продолжительность.

В этой связи прокурор обратился в суд. В ходе судебного рассмотрения судом заявления прокурора ООО «Спецсервис» добровольно произведен перерасчет платы за неоказанную услугу.