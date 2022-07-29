Златоустовский «Омнибус» вступает в 103-й творческий год

Златоустовский «Омнибус» одним из первых театров области завершил летние каникулы и приступил к работе.

Как рассказала заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова, на первом собрании коллектива руководители «Омнибуса» рассказали о планах и задачах предстоящего 103-го творческого года. Торжественное его открытие и встреча со зрителями состоится 30 сентября на премьере трагикомедии «Лес» по пьесе А.Н. Островского, которую коллектив посвящает 200-летию со дня рождения великого русского драматурга. Режиссер-постановщик премьерного спектакля –главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский, художник-постановщик – заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РБ Виктор Хлыбов (г. Уфа), художник по костюмам – Лилия Файзулина, художник по свету – Светлана Насонова (г. Москва).

До конца нынешнего года детского и взрослого зрителя ждет еще несколько премьер. Это и комедия, и сказки, и театральный урок-спектакль.

На встрече труппы директор театра, заслуженный работник культуры РФ Александр Романов особо подчеркнул важность программы «Театральные уроки – спектакли», которая является неотъемлемой частью образования школьников, воспитания юного зрителя.

Обновилась и труппа «Омнибуса», её пополнили два выпускника Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского Виктор Сорокин и Максим Проскуряков.

Приятными моментами первой встречи сотрудников и актёров «Омнибуса» были поздравления именинников, вручение им подарков, а также наград участникам XXXII Областного фестиваля профессиональных театров «Сцена-2022». Памятные красочные буклеты, изданные в «Омнибусе», были вручены участникам XI художественной выставки сотрудников театра «Грани таланта».

Сегодня на сцене «Омнибуса» уже идут репетиции. В просторном фойе завершается реконструкция потолка. Драматический театр Златоуста готовится к встрече со своими зрителями.