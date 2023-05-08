Знаковое здание на площади Революции Челябинска отремонтируют за два года

В Челябинске начат ремонт фасада знакового для города дома №54 по проспекту Ленина, который традиционно украшают к празднованию Великой Победы и который является свидетелем всех торжеств на площади Революции.

Обновить величественное здание, стоящее в самом центре южноуральской столицы, приняли губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава города Наталья Котова – фасад яркого памятника архитектуры (дом является объектом культурного наследия регионального значения) будет отремонтирован в течение двух лет.

На ремонтные работы из бюджета Челябинска выделено свыше 121 миллиона рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Контракт уже заключен, подрядчик приступил к установке лесов и размещению принтованной фасадной сетки с внешней стороны дома.

Работы по ремонту фасада будут полностью завершены в 2024 году.