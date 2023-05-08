08.05.2023
В Чесме на пожаре погибли мужчина и женщина
08.05.2023
К утру восьмого мая площадь активного горения в нацпарке «Зигальга» сократилась до 35 гектаров
08.05.2023
В Магнитогорске водитель легковушки насмерть сбил женщину на переходе
07.05.2023
С седьмого мая ограничат движения по мосту через ж/д пути в Челябинске
07.05.2023
В Советском районе Челябинска состоялся торжественный приём ветеранов
06.05.2023
Влюбленные из Челябинска и Магнитогорска могут пожениться в особенный день и в особенной атмосфере
Знаковое здание на площади Революции Челябинска отремонтируют за два года
28.04.2023
«Скорбящие матери» Челябинска обязательно обретут новую жизнь
27.04.2023
В Троицке планируют воссоздать исторический облик здания банка на Ленина
12.04.2023
Челябинцам озвучили интересные факты о «космическом» панно на Гагарина
01.04.2023
В Челябинске отреставрируют здание, где в войну сформировалась 96-я танковая бригада
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023