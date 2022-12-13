«Золотой петушок» вернулся из «Кукляндии» в Озёрск с любовью

Театр кукол «Золотой петушок» (Озёрск, Челябинская область) принял участие в IV Открытом фестивале кукольных театров «Кукляндия» в Казахстане. Организатором этого престижного смотра является Карагандинский академический театр музыкальной комедии. Озёрский театр и раньше принимал активное участие в гастролях, в различных международных театральных фестивалях и конкурсах, которые проводились в России. Нынешний сезон – тому подтверждение, он оказался особенно выездным для театра закрытого города.

По программе «Большие гастроли» артисты театра с тремя спектаклями побывали в Ингушетии, где имели огромный успех. А в конце ноября с премьерой «Лёнечка – будущий рок-музыкант» были приглашены в Москву на закрытие Большого детского фестиваля, организованного при поддержке Сергея Безрукова.

Но участие в «Кукляндии» - это особый случай. Впервые «Золотой петушок» приезжал на фестиваль в другую страну. В афише фестиваля, который проходил в Караганде, Озёрский театр был представлен спектаклем «Как Маша поссорилась с подушкой». Кроме того, его актёры приняли участие в разговоре за «круглым столом» и провели мастер-класс.

Своими впечатлениями о прошедшем международном смотре с нашим корреспондентом поделилась заведующая литературной частью «Золотого петушка» Наталья Светличная: «Спектакль «Как Маша поссорилась с подушкой» был поставлен девять лет назад (в 2013 году) главным режиссером театра Дмитрием Ерохиным. В нём занято три человек: два исполнителя ролей - Светлана Трофимова-Ерохина и Роман Соловьев, звукорежиссер Анна Баданова. Эта нежная ночная сказка до сих пор популярна у зрителей Озёрска. На фестивале в Караганде она стала настоящим открытием для местных зрителей и авторитетного жюри. Как отметила заместитель директора Карагандинского театра Любовь Серебрякова, подобного спектакля в репертуаре их кукольников нет. Ширмовой спектакль с его интересными волшебными находками оставил яркое впечатление, он активно вовлекал зрителей в свою атмосферу, полностью погружал в сказку. Иллюзия волшебства завораживала и детей, и взрослых.

После завершающего показа ночной серенады «Золотого петушка» для участников фестиваля из Азербайджана, Казахстана и ребят карагандинской театральной студии развернулось активное обсуждение спектакля. На нем каждый старался поделиться впечатлениями, сказать добрые слова нашим актерам, прикоснуться к куклам».

Спектакль «Золотого петушка» посмотрели артисты театров Караганды, Баку, Астаны, Шымкента. Они отмечали высокое мастерство кукловождения и органичное перевоплощение артистов. А также фантастическое оформление с ожившими старинными часами, в которых и происходит действие. Над сценографией спектакля, реквизитом и персонажами сказки работала талантливая семейная пара – режиссёр Дмитрий Ерохин и актриса Светлана Трофимова–Ерохина.

«Куклы получились удобные и пластичные, они сами оживают в руках, -говорит Светлана.- А костюмы-невидимки так прячут актеров, что создается иллюзия, будто все герои действуют самостоятельно. Нежный, волшебный фон сказки создаёт использование музыки Чайковского, Шумана, Шуберта, Моцарта».

В рамках фестиваля был проведен мастер-класс «Руки, как средство сценической выразительности актера-кукольника». Проводила его Светлана Трофимова-Ерохина, а ассистировал ей коллега, партнёр по спектаклю Роман Соловьев и участники детской театральной студии.

Юные театралы с радостью участвовали в тренинге, а взрослые снимали этот процесс на камеры, чтобы потом поделиться им в своих театрах. Каждый студиец получил именной сертификат с автографом Светланы Трофимовой-Ерохиной. В родной Озёрск «Золотой петушок» вновь вернулся с очередным дипломом, с благодарными отзывами организаторов «Кукляндии» и зрителей, с массой ярких впечатлений. Но ещё с чувством полного удовлетворения от своих практических занятий для участников фестиваля, от обмена собственным опытом с новыми друзьями из Казахстана.