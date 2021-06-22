Зрители телекомпании «Деловой Урал» узнают, почему бизнес стимулирует вакцинацию

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 26 июня, в 20.00 и в воскресенье, 27 июня, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, почему местный бизнес готов поддерживать вакцинацию от коронавируса.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров лидера телекоммуникационного рынка Южного Урала - компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев подписали соглашение о развитии IT-отрасли в регионе; зачем входящий в состав Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод благоустраивает территории за пределами предприятия; когда у Челябинска появится новая стратегия развития на следующие 15 лет; детский загородный лагерь ЧЦЗ «Лесная застава» вновь принимает отдыхающих.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

В программе «Символ веры», выходящей на канале ОТВ в субботу, 26 июня, в 8.45, а также на православном канале «Союз», согласно секте вещания, будет рассказано о том, как отметили свой престольный праздник в Свято-Троицком храме Челябинска; в поселке Роза освящен закладной камень в основание будущего храма; митрополит Челябинский и Миасский Алексий ответит на вопросы телезрителей.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.