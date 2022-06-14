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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Временно исполняющим обязанности руководителя постоянного представительства Челябинской области п
14.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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13.06.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.06.2022

Рост перевозок социально-значимых грузов зафиксирован на ЮУЖД в мае
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.06.2022

Челябинский приход откроет «Школу блогера» на президентский грант
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.06.2022

Звезда ТНТ Ольга Картункова помогла челябинцу сделать предложение любимой в прямом эфире
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14.06.2022

Пять районов Челябинска две недели проведут без горячей воды
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Звезда ТНТ Ольга Картункова помогла челябинцу сделать предложение любимой в прямом эфире

Челябинец Никита Минин в эфире телеканала ТНТ предложил своей возлюбленной руку и сердце в рамках акции «Сделай предложение в эфире».

ТНТ вступает в лето с новым слоганом «Чувствуй нашу любовь» и делится со зрителем самыми теплыми эмоциями. С 6 по 12 июня в эфир звезды телеканала выходят вместе со зрителями, чтобы сказать самые романтичные слова в жизни пяти будущих семей. Пять девушек услышали в эфире предложение руки и сердца от своих парней. В этом им помогли звезды телеканала.

Телеканал запустил в соцсетях конкурс «Сделай предложение в эфире» и выбрал пять победителей, одним из которых стал челябинец Никита Минин. Он смог сказать фразу «Выйдешь за меня?» в экстраординарном и запоминающемся стиле 12-го июня. ТНТ пригласил победителей конкурса на съемки и сделал зрителей частью большой летней кампании. Вместе со звездами ТНТ они появились перед многомиллионной аудиторией – ролики с предложениями вышли в эфир с 6 по 12 июня.

«Думаю, что есть много желающих, готовых в экстраординарном стиле сделать предложение своей девушке. Я из их числа. Увидел рекламу данного проекта и решил воспользоваться шансом. Я, конечно, в любом бы случае сделал предложение, но тут я признаюсь в своих чувствах на всю страну! Надеюсь, ей понравится», – рассказал Никита Минин.

Челябинец заранее знал время выхода своего видео в эфир. Он обставил все так, чтобы в этот момент его девушка смотрела ТНТ вместе с ним. В ролике с предложением приняла участие участница шоу «Однажды в России» Ольга Картункова.

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В среду в Челябинск прибудет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

14.06.2022 12:20

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14.06.2022 11:54

Минфин Челябинской области проконтролирует муниципальные расходы

14.06.2022 11:44

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14.06.2022 11:36

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10.06.2022 11:45

Американцы лицемерно сочувствуют приговорённым к расстрелу наёмникам

10.06.2022 11:37

Златоуст и Верхнеуральск получат дополнительные средства на ремонт дорог

10.06.2022 11:34

Более 300 южноуральцев сыграют свадьбы в День семьи, любви и верности

10.06.2022 11:29

Кафедральный собор Челябинска передал для Донбасса новую партию гуманитарной помощи

10.06.2022 11:15

У православных 11 июня - Троицкая вселенская родительская суббота

10.06.2022 10:41

С первого июня платежи южноуральцев за коммуналку вырастут в среднем на 3,4%

10.06.2022 10:29

В Каслях отреставрируют представляющее историческую ценность здание госпиталя

10.06.2022 10:19

Челябинские пенсионеры продолжают верить в денежную реформу

10.06.2022 10:18

Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа

10.06.2022 10:15

Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской области

10.06.2022 10:06

Южноуральцы могут поддержать бойцов ЛДНР

10.06.2022 10:02

В Челябинской области еще два выпускника удалены с ЕГЭ

10.06.2022 10:00

Простейшее оздоравливающее упражнение для ног и сердца

09.06.2022 20:48

Холдинг “Фора-синема”

09.06.2022 20:44

Южно-Уральская торгово-промышленная палата проведет бесплатный мастер-класс для предпринимателей

09.06.2022 20:37

В Новосинеглазово создадут зону отдыха на берегу водоема