Звезда ТНТ Ольга Картункова помогла челябинцу сделать предложение любимой в прямом эфире

Челябинец Никита Минин в эфире телеканала ТНТ предложил своей возлюбленной руку и сердце в рамках акции «Сделай предложение в эфире».

ТНТ вступает в лето с новым слоганом «Чувствуй нашу любовь» и делится со зрителем самыми теплыми эмоциями. С 6 по 12 июня в эфир звезды телеканала выходят вместе со зрителями, чтобы сказать самые романтичные слова в жизни пяти будущих семей. Пять девушек услышали в эфире предложение руки и сердца от своих парней. В этом им помогли звезды телеканала.

Телеканал запустил в соцсетях конкурс «Сделай предложение в эфире» и выбрал пять победителей, одним из которых стал челябинец Никита Минин. Он смог сказать фразу «Выйдешь за меня?» в экстраординарном и запоминающемся стиле 12-го июня. ТНТ пригласил победителей конкурса на съемки и сделал зрителей частью большой летней кампании. Вместе со звездами ТНТ они появились перед многомиллионной аудиторией – ролики с предложениями вышли в эфир с 6 по 12 июня.

«Думаю, что есть много желающих, готовых в экстраординарном стиле сделать предложение своей девушке. Я из их числа. Увидел рекламу данного проекта и решил воспользоваться шансом. Я, конечно, в любом бы случае сделал предложение, но тут я признаюсь в своих чувствах на всю страну! Надеюсь, ей понравится», – рассказал Никита Минин.

Челябинец заранее знал время выхода своего видео в эфир. Он обставил все так, чтобы в этот момент его девушка смотрела ТНТ вместе с ним. В ролике с предложением приняла участие участница шоу «Однажды в России» Ольга Картункова.