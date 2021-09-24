«Бабье лето» задержится на выходные в Челябинской области

В предстоящие выходные, 25 и 26 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, на юге в воскресенье - до умеренных.

Ночью 25 сентября местами сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус пяти градусов.

В субботу в восточной половине региона местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность, в юго-западных районах - местами высокая пожарная.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу по области – до плюс пяти градусов, местами заморозки до минус пяти градусов. В ночь на воскресенье – плюс 3-8 градусов, в ночь на понедельник – до плюс трех градусов, при прояснении заморозки – до минус двух градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают в Челябинске – плюс 14-16 градусов, по области - плюс 13-18 градусов, на юге региона воздух прогреется до плюс 21 градуса. В воскресенье в Челябинске – плюс 9-11 градусов, по области - плюс 14-19 градусов.

Ветер в субботу южный, юго-восточный 2-7 метров в секунду, днём местами порывы до 12 метров в секунду. В воскресенье ветер усилится до 4-9 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 16 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749, в субботу оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 25 сентября – Артамон Змеевик.

Наши предки отмечали два змеиных праздника: весной, на Василиска, когда гады выползали на свет Божий, и осенью, когда уходили обратно в подземелье. «Артамон последний раз змей на волю отпускает, а потом затворяет их в глубинах земных на замок», - говорили люди. Остальные животные также готовились к зиме, устраивали норы и берлоги.

Именины в этот день: Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан

По народному календарю 26 сентября - Корнилье.

На Руси день святого Корнилия стали называть Корнильем, поскольку в этот день убирали с гряд корнеплоды: репу, свеклу, редьку, морковь. «В Корнилов день — последнюю репу с огорода вон», — говорили крестьяне. Считалось, что с этого времени «корень в земле не растет, а зябнет». Заморозки, которые уже случались нередко, могли погубить урожай.

Корнилье считалось также последним теплым днем осени. Если шел последний теплый дождь, это называли хорошей приметой. «Дождь к земле припадает — землю целить начинает», — говорили крестьяне.

Именины в этот день: Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.