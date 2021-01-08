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Девятого января в Челябинской области морозы немного ослабеют

В субботу, девятого января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, морозы немного ослабеют, атмосферное давление продолжит снижаться, пройдет небольшой снег, в отдельных районах осадки будут более интенсивными.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – минус 17-19 градусов, по области – минус 14-19 градусов, при прояснении - до минус 22 градусов. В горных районах – минус 9-14 градусов. Накануне ночью мороз был более сильным – столбик термометра опускался до минус 19-28 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске минус 10-12 градусов, по области – минус 9-14 градусов, в крайних западных районах региона будет теплее – до минус четырех градусов.

Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 753 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 16 минут, заход - в 16 часов 45 минут. Долгота светового дня - 7 часов 29 минут. Луна убывающая.

По народному календарю - Степанов день.

В народе говорили: «Пришел Степан - на нем красный жупан». Это означало, что стоило ждать морозов. А вот если на Степанов день шёл снег - это предвещало ненастье и мокрую погоду.

Именины в этот день: Антонина, Степан, Тихон, Федор.