Первый день 2021 года в Челябинской области будет морозным

Первый день нового 2021 года в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром первого января в Челябинске было минус 17 градусов, влажность воздуха 78%, ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду.
Днем синоптики обещают в Челябинске – минус 14-16 градусов, по области – минус 11-16 градусов, на крайнем западе региона теплее – до минус семи градусов.
Ветер восточной четверти 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.
Атмосферное давление значительно выше нормы – 759 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.
Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 35 минут. Долгота светового дня - 7 часов 15 минут. Луна растущая.
По народному календарю – День Ильи Муромца.
По приметам дня крестьяне гадали, будет ли урожайным наступающий год. Для этого шли на перекресток, чертили на земле палкой крест и прикладывались к нему ухом: если слышалось, что едут сани с грузом, это сулило богатый урожай.
Считалось, что сильный ветер в этот день обещает урожай орехов, а звёздная ночь — гороха, чечевицы и ягод. Если же погода была тёплой — ожидали, что уродится рожь.
Именины в этот день: Григорий, Илья, Тимофей.