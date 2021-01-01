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Первый день 2021 года в Челябинской области будет морозным

Первый день нового 2021 года в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром первого января в Челябинске было минус 17 градусов, влажность воздуха 78%, ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду.

Днем синоптики обещают в Челябинске – минус 14-16 градусов, по области – минус 11-16 градусов, на крайнем западе региона теплее – до минус семи градусов.

Ветер восточной четверти 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно выше нормы – 759 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 35 минут. Долгота светового дня - 7 часов 15 минут. Луна растущая.

По народному календарю – День Ильи Муромца.

По приметам дня крестьяне гадали, будет ли урожайным наступающий год. Для этого шли на перекресток, чертили на земле палкой крест и прикладывались к нему ухом: если слышалось, что едут сани с грузом, это сулило богатый урожай.

Считалось, что сильный ветер в этот день обещает урожай орехов, а звёздная ночь — гороха, чечевицы и ягод. Если же погода была тёплой — ожидали, что уродится рожь.

Именины в этот день: Григорий, Илья, Тимофей.