Погода в выходные в Челябинской области переменчива

В предстоящие выходные, 17 и 18 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в субботу вероятны умеренные осадки преимущественно в виде дождя. В воскресенье ожидают похолодание. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, ночь на субботу еще будет теплой – плюс 3-8 градусов, а уже в ночь на воскресенье столбики термометра опустятся до минус 2-7 градусов.

В дневные часы в субботу синоптики обещают плюс 8-13 градусов, на юге области воздух прогреется до плюс 13-18 градусов. В воскресенье будет плюс 6-11 градусов, а в понедельник вновь обещают возвращение тепла.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, в ночь на субботу - 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, днем в субботу - 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров в секунду. В воскресенье – 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, предстоящей ночью оно понизится до 730 миллиметров ртутного столба, затем будет повышаться и днем в воскресенье достигнет 748 миллиметров ртутного столба, к понедельнику вновь понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

В субботу, 17 октября, по народному календарю Ерофеев день.

«С Ерофея и зима шубу надевает», - говорили наши предки, замечая, что «с Ерофея холода сильнее». Некоторые мужики добавляли: «На Ерофея один «ерофеич» душу греет». Так называли крепкую настойку на душистых травах.

Именины в этот день: Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Ерофей, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.

В воскресенье, 18 октября, по народному календарю Харитины – первые холстины.

На Руси к этому времени полевые и огородные работы в деревнях заканчивались, и крестьяне приступали к делам домашним. На Харитину женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты. Девушки же собирались на вечерки, где также занимались рукоделием — пряли, вышивали, вязали. А мужчины на Харитину приступали к изготовлению валенок.

Также наблюдали приметы. Если вороны и галки вились в воздухе, а облака шли против ветра, это предвещало снег, а безветренная погода сулила похолодание.

Именины в этот день: Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Ермоген, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филарет, Филипп.