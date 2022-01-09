09.01.2022
В Челябинске прошел парад королевских корги
09.01.2022
В третий день рождественских святок посещают сирот
09.01.2022
Ограничение на движение общественного транспорта на М-5 в Челябинской области продлено
08.01.2022
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра и резком скачке давления
08.01.2022
Ограничение на движение общественного транспорта по М-5 в Челябинской области действует до 21 часа
08.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое января
Понедельник в Челябинской области будет морозным
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021