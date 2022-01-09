Понедельник в Челябинской области будет морозным

В понедельник, 10 января, в Челябинской области морозная погода на фоне повышенного атмосферного давления, преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – минус 21-23 градуса, по области – минус 21-26 градусов, при прояснении - до минус 31 градуса, в горах – до минус 17 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 10-12 градусов. По области – минус 10-15 градусов, в горных районах – до минус семи градусов.

Ветер юго-западный, южный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, в течение ночи оно повысится до 752 миллиметров ртутного столба, днем понизится до 749 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 16 минут, заход - в 16 часов 47 минут. Долгота светового дня - 7 часов 31 минута. Луна убывающая.

По народному календарю – Домочадцев день, или Рождественский мясоед.

Считалось, что если в этот день на скирдах ляжет иней, то лето будет дождливым.

Именины в этот день: Александр, Аркадий, Ефим, Игнатий, Леонид, Никанор, Никодим, Николай, Петр.