Понедельник в Челябинской области будет облачным и практически безветренным

В понедельник, седьмого февраля, в Челябинской области облачно, с прояснениями, местами - небольшой снег, в южной половине - местами умеренный, в отдельных районах – изморозь.

Ночь в регионе также была облачной, с прояснениями, местами прошел небольшой снег. Термометры южноуральцев в ночное время показывали 17-22 градуса мороза (в низинах было холоднее: температура понижалась до минус 27 градусов), на крайнем западе и крайнем юге – 12 градусов ниже нуля.

По прогнозу синоптиков, днем в Челябинской области потеплеет до 8-13 градусов ниже нуля (в низинах будет прохладнее: 18 градусов мороза), на крайнем западе региона воздух прогреется до минус трех градусов.

Ветер днем седьмого февраля – восточной четверти: два-семь метров в секунду.

В Челябинске сегодня также облачно, с прояснениями, без существенных осадков.

Как сообщает челябинский Гидрометцентр, днем ожидается 10-12 градусов ниже нуля (ночью было значительно холоднее: 20-22 градуса мороза).

По погоде седьмого февраля гадали о погоде на будущий год. Какая погода будет до обеда, такая продержится всю первую половину зимы. По погоде во второй половине дня судили о второй половине зимы. Если шел снег, считалось, что следующая зима наступит поздно. Сильный снег сулил раннюю осень.

Если поют синицы, то морозы не ослабнут.

Оттепель в этот день - к похолоданию.

Лес почернел - к метели или к оттепели.