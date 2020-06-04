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Пятница в Челябинской области будет без осадков и с ночными заморозками

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 19:54
Автор: 
Олеся Денисова

В пятницу, 5 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 3-5 градусов, по области – плюс 3-8 градусов. В горах и низинах вероятны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -минус двух градусов. В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 21-23 градуса, по области – плюс 19-24 градуса.

Ветер восточный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 16 минут, заход - в 21 час 29 минут. Долгота светового дня - 17 часов 13 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Левон Огуречник, Левон Конопляник.

На Левона (Леонтия) было принято сажать огурцы. При этом обращали внимание на приметы: если появляется много оводов — это сулит хороший урожай овощей. Также этот день называли конопляником, поскольку во многих местах на Левона сеяли коноплю.

Именины в этот день: Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Федор.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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