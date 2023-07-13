Пятница в Челябинской области обещает быть теплой и дождливой

Пятница, 14 июля, обещает жителям Челябинской области комфортную температуру воздуха и осадки.

Ночью в регионе будет облачно с прояснением, в большинстве районов Южного Урала пройдут небольшие, местами умеренные дожди, прогремят грозы. На день пятницы – аналогичный прогноз; кроме того, синоптики челябинского Гидрометцентра не исключают вероятности сильных дождей на юге региона.

Ночью 14 июля термометры южноуральцев покажут 11-16 градусов тепла, в низинах будет прохладнее – до плюс восьми градусов.

Днем пятницы – 20-25 градусов тепла, на юге Челябинской области воздух прогреется лишь до плюс 17 градусов.

Ветер - северной четверти, скорость - пять-десять метров в секунду. Ночью его порывы могут достигать 13-ти, днем – 15 м/с.

В Челябинске предстоящей ночью - облачно с прояснением, слабый дождь. Днем – помимо кратковременного дождя, возможно, будет гроза.

Ночью – 13-15 градусов тепла, днем – 21-23 градуса выше нуля.

Ветер в областном центре подует северный и северо-западный, со скоростью пять-десять метров в секунду. Днем ветер усилится – до 13 м/с.

Этот день, 14 июля, в народном календаре называется Кузьма и Демьян, Летние кузьминки. На Руси считалось, что, если 14 июля дует западный ветер, - быть дождям. Красноватый серп луны сулил ветра; если концы серпа затупились - пройдут ливни. Яркое сияние звезд и утренние тучи обещали сильную грозу. Желтые листья, появившиеся на деревьях, предрекали раннюю осень. Крик сорок возвещал о грядущем продолжительном зное.