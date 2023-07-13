13.07.2023
На ЮУЖД зафиксировано 75 нарушений правил пересечения железнодорожных переездов водителями
13.07.2023
УАЗики, медикаменты, одежду и сладости: челябинская епархия отправила гуманитарную помощь в зону спецоперации
13.07.2023
Чемпионат России по спортивному ориентированию впервые пройдет в Челябинске
13.07.2023
На озере Тургояк третий день ищут пропавшую жительницу Миасса
13.07.2023
Под Южноуральском задержали поджигателя леса
13.07.2023
Новые варианты семейного досуга предлагает Музей искусств
Пятница в Челябинской области обещает быть теплой и дождливой
10.07.2023
В ближайшие дни жителей Челябинской области ждет настоящее пекло
24.04.2023
Первая половина наступившей недели будет теплой, во второй похолодает
23.12.2022
Южноуральцев предупреждают о снегопадах и советуют быть осторожными
10.01.2022
Характер погоды в Челябинской области на предстоящей неделе
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023