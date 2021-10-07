Пятница в Челябинской области теплая и без осадков

В пятницу, восьмого октября, в Челябинской области ожидается ясная и теплая погода, преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы местами туманы.

В северо-восточных районах региона местами ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – до минус двух градусов, по области – от плюс трех до минус двух градусов, в горах и низинах – до минус шести градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов, по области – плюс 9-14 градусов.

Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 758 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 751 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 6 минут, заход - в 18 часов 17 минут. Долгота светового дня - 11 часов 10 минут. Луна стареющая.

По народному календарю восьмого октября – Сергей Капустник, Курятник.

На Сергея Капустника русские люди по обыкновению рубили капусту, заготавливая ее на зиму. Второе прозвище, Курятник, досталось святому за то, что он считался хранителем домашней птицы, особенно кур.

На Сергея судили об установлении зимы. Если наступающей ночью выпадал первый снег, зиму ждали на Михайлов день, 21 ноября, а если погода стояла ясной, то и три последующие недели должны были быть такими же. Наблюдали и за ветром: если он дул с севера — это предвещало холодную зиму, если с юга — теплую, если с запада — снежную.

Именины в этот день: Александр, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Федор.