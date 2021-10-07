07.10.2021
НМУ установились на территории уже шести городов Челябинской области
07.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на восьмое октября
07.10.2021
7 октября — Всемирный День действий профсоюзов «За достойный труд!»Жить мы стали лучше! А по факту…
07.10.2021
Наталья Котова рассказала о ремонте стадионов при школах Челябинска
07.10.2021
Исторический музей Южного Урала готовит к печати альбом об Александре I
07.10.2021
«Ростелеком» определен единым поставщиком телекомуслуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге
Пятница в Челябинской области теплая и без осадков
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
04.10.2021