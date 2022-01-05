Пятого января в Челябинской области мороз на фоне низкого атмосферного давления

любовьВ среду, пятого января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, слабая изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске прогнозируется минус 25-27 градусов, по области – минус 24-29 градуса, при прояснении – до минус 34 градусов, на юге региона будет теплее – до минус 18-23 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 16-18 градусов. По области – минус 14-19 градусов, в горах и низинах – до минус 23 градусов.

Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду, ночью порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 740 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормы. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 40 минут. Долгота светового дня - 7 часов 21 минута. Луна растущая.

По народному календарю – Федулов день. Наши предки подметили, что погода Федулова дня предсказывает погоду ноября. «Пришел Федул - ветер подул», – говорили на Руси. Ветер считался хорошим предзнаменованием - он сулил богатый урожай.

Именины в этот день: Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул.