Синоптики рассказали, какой будет погода в Челябинской области в выходные
Синоптики челябинского Гидрометцентра прогнозируют на Южном Урале прохладные выходные.
Ночью в субботу, 22-го августа, будет облачно с прояснением, местами пройдут небольшие дожди. Днем также прогнозируются кратковременные дожди, не исключается и вероятность гроз.
В ночное время термометры южноуральцев покажут +7,+12 градусов, днем воздух прогреется до +15,+20.
Ветер обещают северо-западный, со скоростью пять-десять метров в секунду. Днем порывы будут достигать местами 13-ти м/с.
В воскресенье, 23-го августа, в Челябинской области прогнозируется переменная облачность, местами небольшие дожди.
Температура в ночное время ожидается такая же, как в субботу: +7,+12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +15,+20 градусов. Ветер северо-западный, четыре-девять метров в секунду.
В понедельник, 24-го августа, на Южном Урале ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью будет +7,+12 градусов, днем - +17,+22.
Ветер сохранит свое северо-западное направление и будет дуть со скоростью четыре-девять метров в секунду.
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