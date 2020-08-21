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Синоптики рассказали, какой будет погода в Челябинской области в выходные

Погода
Сегодня, 15:23
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Автор: 
Евгения Александрова

Синоптики челябинского Гидрометцентра прогнозируют на Южном Урале прохладные выходные.

Ночью в субботу, 22-го августа, будет облачно с прояснением, местами пройдут небольшие дожди. Днем также прогнозируются кратковременные дожди, не исключается и вероятность гроз.

В ночное время термометры южноуральцев покажут +7,+12        градусов, днем воздух прогреется до +15,+20.

Ветер обещают северо-западный, со скоростью пять-десять метров в секунду. Днем порывы будут достигать местами 13-ти м/с.

В воскресенье, 23-го августа, в Челябинской области прогнозируется переменная облачность, местами небольшие дожди.

Температура в ночное время ожидается такая же, как в субботу: +7,+12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +15,+20 градусов. Ветер северо-западный, четыре-девять метров в секунду.

В понедельник, 24-го августа, на Южном Урале ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью будет +7,+12 градусов, днем - +17,+22.

Ветер сохранит свое северо-западное направление и будет дуть со скоростью четыре-девять метров в секунду.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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