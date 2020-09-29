Среда в Челябинской области теплая, безветренная и без осадков

В среду, 30 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске - плюс 3-5 градусов, по области – плюс 1-6 градусов. Ночью и утром в отдельных районах сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 16-18 градусов, по области – плюс 14-19 градусов.

Ветер слабый, неустойчивый до пяти метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 756 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в 6 часов 51 минуту, заход - в 18 часов 37 минут. Долгота светового дня - 11 часов 46 минут. Луна растущая. В пятницу - полнолуние.

По народному календарю 30 сентября – Вселенские бабьи именины, Вера-Надежда-Любовь.

На Руси в этот день праздновали свои именины многие девушки и женщины, ведь эти четыре имени были очень популярны в народе. Поэтому со временем начали отмечать большой праздник — Вселенские бабьи именины. С ним поздравляли всех женщин. Именины праздновали обычно три дня, прославляя материнскую мудрость и женские добродетели - веру, надежду и любовь. В этот день каждой женщине полагалось поплакать о себе, о своих родных и близких.

После этого с чистым сердцем принимались за хозяйство, пекли именинные пироги и кренделя. Как правило, праздник в память Веры, Надежды и Любови выдается ясным и теплым. Наши предки подмечали: если журавли полетят в этот день на юг, то на Покров уже будет мороз.

Именины в этот день: Александра, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, Софья.