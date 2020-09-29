ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Среда в Челябинской области теплая, безветренная и без осадков

Погода
Сегодня, 16:45
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В среду, 30 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске - плюс 3-5 градусов, по области – плюс 1-6 градусов. Ночью и утром в отдельных районах сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 16-18 градусов, по области – плюс 14-19 градусов.

Ветер слабый, неустойчивый до пяти метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 756 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в 6 часов 51 минуту, заход - в 18 часов 37 минут. Долгота светового дня - 11 часов 46 минут. Луна растущая. В пятницу - полнолуние.

По народному календарю 30 сентября – Вселенские бабьи именины, Вера-Надежда-Любовь.

На Руси в этот день праздновали свои именины многие девушки и женщины, ведь эти четыре имени были очень популярны в народе. Поэтому со временем начали отмечать большой праздник — Вселенские бабьи именины. С ним поздравляли всех женщин. Именины праздновали обычно три дня, прославляя материнскую мудрость и женские добродетели - веру, надежду и любовь. В этот день каждой женщине полагалось поплакать о себе, о своих родных и близких.

После этого с чистым сердцем принимались за хозяйство, пекли именинные пироги и кренделя. Как правило, праздник в память Веры, Надежды и Любови выдается ясным и теплым. Наши предки подмечали: если журавли полетят в этот день на юг, то на Покров уже будет мороз.

Именины в этот день: Александра, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, Софья.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
18.09.20 16:44
В Челябинской области в субботу – тепло, в воскресенье - похолодает
17.09.20 21:55
Пятница в Челябинской области будет теплой, преимущественно без осадков
17.09.20 09:44
В четверг в Челябинской области дожди и прохлада
16.09.20 00:37
В Челябинской области в среду прохладно, сыро и ветрено
15.09.20 00:09
Во вторник в Челябинской области прохладно, ветрено, дождливо
13.09.20 23:15
В понедельник в Челябинской области тепло, ветрено, в горах дожди
11.09.20 22:15
В выходные в Челябинской области тепло и лишь местами дожди
10.09.20 18:57
В пятницу в Челябинской области – тепло и местами дожди
09.09.20 16:30
В четверг в Челябинской области тепло, местами дожди
08.09.20 16:42
В среду в Челябинской области тепло и без осадков

Погода в Челябинске

Политика
Сегодня, 11:59
Владимир Путин одобрил инициативы Алексея Текслера по сохранению экономической устойчивости регионов
Общество
Сегодня, 18:12
Газ в квартиру жителей Коркино вернется лишь с помощью управляющей компании «Комфорт»
Новости
Сегодня, 18:08
Культура
«Вымысел» выпускает для театралов Верхнего Уфалея «Первый хлеб»
Сегодня, 17:53
Происшествия
Экс-депутат из Снежинска, похитивший почти полмиллиона рублей, лишился должности
Сегодня, 17:00
Общество
На Южном Урале объявили в розыск зимующих вредителей
Сегодня, 16:54
Общество
В Челябинске увековечат память о Героях России Молодове и Родионове
Сегодня, 16:41
Политика
Депутаты утвердили список будущих почетных ветеранов Челябинска
Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика