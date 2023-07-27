В Челябинской области 289 июля – жара, местами дожди и грозы

В пятницу, 28 июля, в Челябинской области ожидается жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Геомагнитное поле слабо возмущенное.

Местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 17-19 градусов, по области – плюс 14-19 градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 29-31 градуса, по области – плюс 28-33 градусов.

Ветер западный, северо-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 735 миллиметров ртутного столба.В ночь на пятницу возможны небольшие геомагнитные возмущения.

Солнце взошло в 4 часов 51 минуту, заход - в 21 час 10 минут. Долгота светового дня - 16 часов 19 минут. Луна растущая.

По народному календарю 28 июля – Кирик и Улита.

В русской народной традиции день Кирика и Улиты считался серединой лета. Говорили, что в этот день солнце светит особенно ярко. На Кирика и Улиту часто шел сильный дождь, и в поле делать было нечего. «Кирики - всегда мокродырики», - подмечали крестьяне.

Именины в этот день: Василий, Владимир, Петр.