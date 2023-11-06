В Челябинской области седьмого ноября осадков не ожидается

Во вторник, седьмого ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы, изморозь. Атмосферное давление понизится.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 1-3 градуса, по области – минус 1-6 градусов, в горах и низинах – до минус девяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 3-5 градусов, по области – плюс 3-8 градусов.

Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, днём местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы на пять единиц – 747 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 739 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно слабо возмущенное.

Восход солнца - в восемь часов восемь минут, заход - в 17 часов семь минут. Долгота светового дня – восемь часов 59 минут. Луна убывающая.

По народному календарю седьмого ноября – Дедовские плачи.

На дедовские плачи особые приметы существовали для торговцев - им, например, запрещалось есть хлеб. Те же, кто торговал зерном, не должны были в этот день переезжать с места на место - иначе можно было спугнуть удачу. Именины в этот день: Афанасий, Валерий, Матрона.