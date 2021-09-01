В Челябинской области в первый день осени и в День знаний малооблачно и тепло

В Челябинской области в первый день осени и в День знаний, первого сентября, ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, в отдельных районах сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

На большей части территории - чрезвычайная и высокая пожарная опасность (V и IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, при прояснении заморозки до минус двух градусов, на крайнем юге – до плюс 12 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске плюс 19-21 градус, по области – плюс 17-22 градуса, в южных районах воздух прогреется до плюс 27 градусов.

Ветер южной четверти ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление прогнозируется чуть выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

По народному календарю первого сентября Стратилат Тепляк и Фёкла Свекольница.

В этот день примечали, откуда дует ветер. Если дул ветер с юга, тогда говорили: «Пошли овсы на спех. Батюшка юг пустил ветер на овес». Дозревает овес: «Стратилатов день пришел, овес дошел (поспел)». Батюшка тепляк - в овсах набряк. Тепляк держится, ушедшему лету вслед кланяется. С Феклы Свекольницы начинается уборка свеклы.