01.09.2021
В четырех городах Челябинской области календарная осень начнется с НМУ
01.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на первое сентября
31.08.2021
Исторический музей Южного Урала подготовит школьников к Всероссийской проверочной работе
31.08.2021
Челябинская филармония одной из первых в регионе открывает старт продаж билетов по «Пушкинской карте»
31.08.2021
Две выставки по одному билету: Музей изобразительных искусств поздравляет челябинцев с Днем знаний
31.08.2021
Хлебобулочные изделия «Пятёрочки» вдохновили Шнурова на новый клип
В Челябинской области в первый день осени и в День знаний малооблачно и тепло
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021