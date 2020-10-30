В Челябинской области в пятницу ясно

В пятницу, 30 октября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – минус два градуса, влажность воздуха 84%, ветер юго-западный 1-2 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 7-9 градусов, по области – плюс 5-10 градусов, на юге воздух прогреется до плюс 14 градусов.

Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 753 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 751 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное

Восход солнца - в 7 часов 50 минут, заход - в 17 часов 25 минут. Долгота светового дня - 9 часов 34 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Осия Колесник.

На Руси Колесником Осию прозвали потому, что в день его памяти уделяли много внимания колесам. Телеги ставили в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность. Если требовалось, нехитрый транспорт чинили. В любом случае колеса снимали с осей. «На Осия колесо с осью до весны расстаются», — говорили крестьяне, убирая телегу и доставая сани, благо зимний путь к этому времени во многих районах уже устанавливался. А по последнему скрипу колес телеги гадали об урожае. Если колеса едут тихо и не скрипят — на следующий год уродится много хлеба и овощей.

Именины в этот день: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Осия, Сергей, Юлиан.