В Челябинской области в субботу – без осадков, в воскресенье - снег с дождем

В предстоящие выходные, 31 октября и первого ноября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в субботу – без осадков, в воскресенье – мокрый снег с дождем, в горах осадки будут сильнее, в ночные и утренние часы на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – до минус двух градусов, по области от плюс одного до минус четырех градусов, в горах и низинах – до минус восьми градусов. Ночи на воскресенье и на понедельник будут холоднее – до минус пяти градусов.

В дневные часы синоптики обещают плюс 4-9 градусов, в субботу на юге региона воздух прогреется до плюс 14 градусов.

Ветер в субботу - южный, юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, в воскресенье - западный, северо-западный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, за выходные оно понизится до 746 миллиметров ртутного столба, а к понедельнику вновь повысится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное

Геомагнитная обстановка спокойная.

По народному календарю 31 октября - Луков день.

Наблюдали в этот день за приметами: если листья с вишни еще не опали — снег долго не ляжет.

Именины в этот день: Андрей, Гавриил, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Леонтий, Лука, Николай, Семен, Сергей, Юлиан.

Первого ноября – Иванов день, Проводы осени.

На Руси в Иванов (Иоаннов) день провожали осень и встречали зиму. С этого времени начинались настоящие морозы. «Кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть», - приговаривали наши предки.

Наблюдали также за погодой: если шел снег и было холодно, то и весну следовало ждать позднюю и холодную; если случалась оттепель — следующая весна обещала быть теплой.

Именины в этот день: Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.