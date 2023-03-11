В Челябинской области в субботу – снег и ветер, в воскресенье – рост давления

В предстоящие выходные в Челябинской области, 11 и 12 марта, ожидается облачная погода с прояснением. В субботу в горах небольшой снег, мокрый снег, местами умеренный, в отдельных районах гололедные явления. В воскресенье – преимущественно без осадков. Атмосферное давление ниже нормы, а в воскресенье резко вырастет.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, прошедшей ночью температура воздуха была от минус шести до плюс двух градусов. Ночь на воскресенье будет морозной: в Челябинске – минус 13-15 градусов, по области – минус 10-15 градусов.

В ночь на понедельник в Челябинске – минус 3-5 градусов, по области – минус 2-7 градусов.

В дневные часы синоптики обещают от минус одного до плюс четырех градусов.

Ветер в субботу южный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-17 метров в секунду. В воскресенье ветер чуть ослабнет - северо-западный с переходом на южный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление на 11 единиц ниже нормы - 731 миллиметр ртутного столба, в течение субботы оно повысится до 734 миллиметров ртутного столба. В воскресенье давление существенно подрастет и составит 750 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 11 марта – Порфирий Поздний.

На Порфирия мудрые люди говорили: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя — обманет». Несмотря на приближение тепла, крестьяне боялись приниматься за полевые работы, ведь опасность заморозков была еще велика. А если вдруг ударит холод — все посевы погибнут.

О погоде судили по поведению птиц. Считалось, что, если перелетные пташки уже вернулись домой, можно ждать хорошего урожая хлеба. Наблюдали также за тем, как пернатые строят гнезда: если они располагают свои будущие жилища на солнечной стороне домов и деревьев, лето будет холодным; и наоборот — если птицы не боятся селиться с северной стороны, значит, и люди могут рассчитывать на погожие дни.

Именины в этот день: Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.

По народному календарю 12 марта - Прокоп Перезимний, Дорогорушитель.

В этот день наблюдали за вербой. Если ее почки начинают распускаться с макушки, то начинать сеять лучше пораньше. А вот если верба на макушке пушиться не спешит, то хорошим будет второй посев. Ждали и подснежников: как только они появлялись — это означало, что пора начинать пахоту.

Именины в этот день празднуют Макар, Михаил, Нисон, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.