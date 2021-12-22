22.12.2021
За весь период пандемии ковид оборвал жизни более семи тысяч южноуральцев
22.12.2021
Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером и опередил по трафику WhatsApp
22.12.2021
В Карабаше установятся неблагоприятные метеоусловия
22.12.2021
Врачи ЧОКБ провели сразу две успешных трансплантации стволовых клеток онкопациентам
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Анонсы событий и мероприятий на 23 декабря
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В челябинском сквере Колющенко, где строят зимний городок, «поработали» вандалы
В четверг в Челябинской области морозно и местами снег
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021