В четверг в Челябинской области морозно и местами снег

В четверг, 23 декабря, в Челябинской области ожидается морозная и ветреная погода, в большинстве районов пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица, ночью и утром местами изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – минус 18-20 градусов, по области - минус 15-20 градусов, при прояснении – до минус 27 градусов.

Днем в Челябинске синоптики прогнозируют минус 10-12 градусов, по области – минус 7-12 градусов, в низинах – до минус 17 градусов.

Ветер западный с переходом на юго-восточный 3-8 метров в секунду, днём местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы на 13 единиц – 729 миллиметров ртутного столба. В течение суток оно повысится и составит 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 19 минут, зайдет в 16 часов 27 минут. Долгота светового дня – 7 часов 8 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 23 декабря отмечается память мученика Мины Красноречивого, который пострадал за веру в начале четвертого века вместе со святыми Ермогеном и Евграфом. Император Максимилиан послал Мину из Афин в Александрию, чтобы подавить волнения христиан. Однако Мина сам стал проповедовать христианскую веру, а поскольку святой был отличным оратором, то ему удалось обратить к Христу многих язычников. Тогда император направил в Александрию епарха Ермогена для суда над Миной. Ермоген, видя стойкость Мины во время пыток, и сам уверовал в Бога.

Именины в этот день: Михаил, Константин, Александр, Евгений, Алексей, Евдокия, Александра, Ангелина, Анна, Татьяна.