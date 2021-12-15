В четверг в Челябинской области ожидается снег

В четверг, 16 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег, в северной половине до умеренного.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 7-9 градусов, по области – минус 6-11 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске минус 1-3 градуса, по области – минус 1-6 градусов.

Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба, что на две единицы ниже нормативных значений. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 14 минут, закат - в 16 часов 24 минуты. Долгота светового дня – 7 часов 10 минут. Луна растущая.

По народному календарю 16 декабря - Иван Молчальник.

Люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет к человеку удачу. Тихо в это время было и в зимнем лесу - только деревья трещали от мороза. Охотники выходили в лес, чтобы определить, сколько продлится спокойное время - по тому, как высоко на ветках белка прячет грибные запасы.

Именины в этот день: Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.