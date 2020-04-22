В четверг в Челябинской области снег с дождем и сильный ветер

В четверг, 23 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в северной половине области пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах до умеренных, на юге преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, днем синоптики обещают в Челябинске плюс 8-10 градусов, по области – плюс 5-10 градусов. Предстоящей ночью столбик термометра покажет от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, порывы до16-21 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 727 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 730 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 5 часов 31 минуту, заход – в 20 часов 15 минут. Долгота светового дня - 14 часов 44 минуты. Новолуние.

По народному календарю 23 апреля – Терентий Маревный.

В этот день солнце должно показываться в мареве — то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным, а если небо оказывалось ясным — крестьяне считали, что придется поле перепахивать и снова засевать.

В этот период в разгаре было весеннее бездорожье, повсюду текли ручьи, глина и почва размягчались. В народе говорили: «На Терентия дорога рушится»; «Кругом грязь — ни проехать, ни пройти».

Именины в этот день: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.