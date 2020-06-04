В четверг в Челябинской области тепло и без осадков

В четверг, 4 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 4-6 градусов, по области – плюс 3-8 градусов, горах и низинах заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов, по области – плюс 15-20 градусов, на юге региона теплее – до плюс 25 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 16 минут, заход - в 21 час 28 минут. Долгота светового дня - 17 часов 12 минут. Луна растущая. В субботу - полнолуние.

По народному календарю – Василиск.

В день Василиска старались не заниматься никакими делами - ни в поле, ни в огороде. Говорили, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь полынь да васильки. «Не сеяли, не пахали - страшный день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились».

Существовали и особые приметы на урожай. Так, массовое появление оводов в этот день сулило, что вырастет много огурцов. Плодородный год обещали и сильные росы.

Именины в этот день: Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Фаддей, Федор, Яков.