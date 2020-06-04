ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В четверг в Челябинской области тепло и без осадков

Погода
Сегодня, 00:20
Автор: 
Олеся Денисова

В четверг, 4 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 4-6 градусов, по области – плюс 3-8 градусов, горах и низинах заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов, по области – плюс 15-20 градусов, на юге региона теплее – до плюс 25 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 16 минут, заход - в 21 час 28 минут. Долгота светового дня - 17 часов 12 минут. Луна растущая. В субботу - полнолуние.

По народному календарю – Василиск.

В день Василиска старались не заниматься никакими делами - ни в поле, ни в огороде. Говорили, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь полынь да васильки. «Не сеяли, не пахали - страшный день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились».

Существовали и особые приметы на урожай. Так, массовое появление оводов в этот день сулило, что вырастет много огурцов. Плодородный год обещали и сильные росы.

Именины в этот день: Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Фаддей, Федор, Яков.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
27.05.20 14:33
В четверг в Челябинской области жара, грозы и возможен град
26.05.20 16:38
В среду в Челябинской области жара и местами грозы
25.05.20 19:43
Во вторник в Челябинской области жара спадет
24.05.20 21:16
В понедельник в Челябинской области жара, грозы, град и сильный ветер
22.05.20 17:08
В выходные в Челябинской области жара и грозы
21.05.20 18:41
В пятницу в Челябинской области дожди, грозы и местами ночные заморозки
20.05.20 18:29
В четверг в Челябинской области прохладно и ветрено
19.05.20 19:22
В среду в Челябинской области ночные заморозки и местами дожди
19.05.20 10:00
Во вторник в Челябинской области небольшие дожди
17.05.20 21:56
В понедельник в Челябинской области прохладно и местами дожди

Погода в Челябинске

Политика
Вчера, 16:10
Маргарита Павлова: Создание единой базы данных в России может поставить под угрозу нацбезопасность
Спорт
Вчера, 11:18
В жизни «Уралочки» и спортивной жизни Златоуста вообще наступают добрые перемены
Новости
Сегодня, 00:06
Общество
Жители аварийных домов Кыштыма начали получать квартиры в новостройках
Вчера, 23:47
Среда обитания
В Коркино и Челябинске продлили НМУ
Вчера, 17:04
Происшествия
Меру пресечения топ-менеджеру «Уралавтодора» суд Златоуста изберет через три дня
Вчера, 17:03
Экономика
В Челябинске успешно протестирован цифровой сервис ЖКХ
Вчера, 14:57
Федерация
Маски, перчатки и дистанция: Минтранс разработал новые санпины для путешественников
Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика