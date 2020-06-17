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В четверг в Челябинской области жара спадет, возможны дожди и грозы

Погода
Сегодня, 17:51
Автор: 
Олеся Денисова

В четверг, 18 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 10-12 градусов, по области – плюс 8-13 градусов, в горах и низинах прохладнее – плюс 3-8 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 18-20 градусов, по области – плюс 15-20 градусов, на юге – до плюс 25 градусов. Ночью – плюс 14-19 градусов.

Ветер северо-западный, северный 6-11 метров в секунду, местами порывы ночью до 14 метров в секунду, днем до 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 741 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 4 часа 9 минут, заход - в 21 час 40 минут. Долгота светового дня - 17 часов 31 минута. Луна убывающая.

Сегодня по народному календарю Дорофеев день.

На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году - «воробьиные». Также в этот день расцветает сон-трава, или прострел. В соответствии со своим названием эта трава навевает сон, а спящим показывает их будущую жизнь.

Наблюдали в этот день за разными приметами. Если Дорофей выдавался теплым да ясным - ждали, что зерно уродится крупным. Если же в этот день на огурцах видели много пустоцвета, то нужно было совершить специальный обряд. Хозяйка брала старый лапоть, волокла его ногою в огород и забрасывала в огурцы, приговаривая: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись». Также считалось, что если утром на Дорофея выполоть все сорняки - то они больше не вырастут. Такая же примета существовала и в отношении волос на теле.

Именины в этот день: Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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