В День Победы в Челябинской области прохладно и ветрено

В День Победы, девятого мая, в Челябинской области ожидается прохладная и ветреная погода, на крайнем юге местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без осадков. В ночные часы заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на девятое мая в Челябинске – до минус пяти градусов, на почве заморозки до минус двух градусов. По области – до плюс пяти градусов, в горах и низинах заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус семи градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градусов, по области – плюс 10-15 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба. В течение суток оно повысится до 750 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле слабо возмущенное.

Восход солнца - в четыре часа 58 минут, заход - в 20 часов 44 минуты. Долгота светового дня - 15 часов 46 минут. Луна убывающая.

По народному календарю девятого мая – Глафира Горошница.

На Руси на Глафиру было принято сажать горох и ранний картофель. Горох, помимо прочего, еще и заговаривали - на хороший урожай.

Именины в этот день: Василий, Глафира, Иван, Николай, Петр, Степан.