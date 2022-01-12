В канун Старого Нового года в Челябинской области мороз и без осадков

В канун Старого Нового года, 13 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром в отдельных районах туманы, изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске минус 26-28 градусов, по области – минус 25-30 градусов, на крайнем западе и крайнем юге – до минус 20 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 14-16 градусов, по области – минус 11-16 градусов, в низинах – до минус 21 градуса.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 9 часов 14 минут, заход - в 16 часов 53 минуты. Долгота светового дня - 7 часов 39 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Васильева коляда, Васильев вечер.

Васильев вечер признавали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется. Также в Васильев вечер принято было стряхивать снег с яблонь. Делать это советовали непременно в полночь, чтобы яблоки уродились.

Также ночью следовало следить за погодой: если ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный год; если с запада - к изобилию молока и рыбы; с востока - к урожаю фруктов и ягод. А вот много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор.

Именины в этот день: Михаил, Петр.