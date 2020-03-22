В ночь на понедельник подморозит до минус 19 градусов

В понедельник, 23 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, утром в отдельных районах туманы, гололёдно-изморозевые явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью синоптики обещают минус 9-14 градусов, при прояснении до минус 19 градусов, на юге региона чуть теплее – минус 4-9 градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается до минус двух градусов, до области – до минус пяти градусов.

Ветер северо-западный с переходом на восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 757 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Солнце взойдет в 6 часов 49 минут, заход – в 19 часов 15 минут. Долгота светового дня 12 часов 26 минут. Луна убывающая. Во вторник – новолуние.

По народному календарю Василиса — вешней воды указательница.

Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. Считалось, что в этот день могут быть первые грозы. Смотрели также: «День туманом мглист — будет лен волокнист». А некоторые явления в этот день не предвещали ничего хорошего: «Холод и ветер в спину — не выжить зиму» (то есть год будет голодным). Как бы то ни было, весна уже наступала неизбежно, и в народе говорили: «Василисин туман съедает снег».

Именины в этот день: Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел, Федор.