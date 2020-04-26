В понедельник тепло и кратковременные дожди

В понедельник, 27 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью прогнозируется плюс 2-7 градусов, при прояснении до минус одного градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 15-17 градусов. По области – плюс 12-17 градусов.

Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду, ночью порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 732 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное

Восход солнца - в 5 часов 23 минуты, заход - в 20 часов 23 минут. Долгота светового дня – 15 часов 1 минута. Луна растущая.

По народному календарю – Мартын Лисогон.

Лисогоном святого Мартина прозвали за то, что в народе верили: именно в его день лисицы покидают старые норы и роют новые. Считалось, что в первые дни после переселения лисы бывают слепы и глухи, и их можно ловить голыми руками.

В южных регионах с Мартынова дня начиналась пахота и сев ранних хлебов. Поэтому на погоду обращали особое внимание. Если день выдавался теплым и ярким, можно было надеяться на добрый урожай. На Мартына принято было работать от зари до зари, чтобы подготовить под посев как можно большую площадь.

Именины в этот день: Александр, Антон, Валентин, Иван, Лазарь, Мартын (Мартин), Фома.