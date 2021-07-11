В понедельник в Челябинской области дожди пройдут лишь местами и ночью

В понедельник, 12 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в ночные часы местами пройдут небольшие дожди днем - преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник температура воздуха в Челябинске – плюс 11-13 градусов, по области – плюс -10-15 градусов, в горах и низинах – до плюс пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 21-23 градуса, по области – плюс 19-24 градуса.

Ветер северный 4-9 метров в секунду, местами порывы ночью до 14 метров в секунду, днём 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 737 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормативного показателя. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 25 минут, заход - в 21 час 34 минуты. Долгота светового дня - 17 часов 8 минут. Луна стареющая.

По народному календарю 12 июля - Петров день, Петры-Павлы.

В Петров день было принято умываться водой из трех ключей. Также крестьяне выходили посмотреть, как будет всходить солнце: собирались ночью на пригорках, разжигали костры и проводили время в ожидании рассвета в играх и песнях. Считалось, что на Петры-Павлы солнце «играет» в небе: то заблещет разными цветами, то засияет ясно, то поднимется, то опустится. Поскольку апостол Петр был рыбаком, он считается покровителем рыбного промысла, а иногда даже именуется Рыболовом. Рыбаки молились ему об удаче, просили дать подсказку: удастся ли лов, будет ли буря, стоит ли закидывать сети.

Крестьяне подмечали: если на Петров день дождь, то весь сенокос будет мокрый. В то же время смена погоды в течение одного дня, когда за дождем следует солнце, а затем снова дождь, сулила плодородие. Говорили: «На святого Петра дождь - урожай худой, два дождя - хороший, три - богатый».

Именины в этот день: Григорий, Павел, Петр.