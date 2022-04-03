В понедельник в Челябинской области местами дожди

В понедельник, четвертого апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие дожди, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитные возмущения. Ночью и утром в отдельных районах туманы, гололедные явления. В Челябинске - без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 2-4 градуса, по области – плюс 1-6 градусов, при прояснении – до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 11-13 градусов, по области – плюс 11-16 градусов, на севере области прохладнее – до плюс шести градусов.

Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, ночью местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 731 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Солнце взойдет в 6 часов 19 минут, заход - в 19 часов 36 минут. Долгота светового дня - 13 часов 17 минут. Луна растущая.

По народному календарю четвертого апреля – Василий Теплый, Василий Парник, Василий Капельник, Василий Солнечник.

В народе Василий получил множество прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Уже вовсю стучит капель, и люди прежде так и говорили: «Задолбил зиму Василий Капельник». Наблюдали и за небом: синие облака в нем предвещали тепло и дождь. Существовали и другие приметы: например, таяние снега с северной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето.

Именины в этот день: Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Полина, Таисия.