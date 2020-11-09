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В понедельник в Челябинской области местами снег с дождем, в Челябинске – без осадков

Погода
Сегодня, 10:16
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Автор: 
Любовь Юрина

В понедельник, девятого ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами возможны небольшие, в горах до умеренных осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица, в горах местами сильная. В Челябинске – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, ночью местами отмечалась гололедица, налипание мокрого снега на провода. В горах установился снежный покров высотой до шести сантиметров.

Утром в Челябинске – плюс один градус, влажность воздуха 62%, ветер западный 3-6 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 3-5 градусов, по области – плюс 1-6 градусов.

Ветер западный 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 726 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 729 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 13 минут, заход - в 17 часов 3 минуты. Долгота светового дня - 8 часов 50 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Зарок на Параскеву.

В этот день было принято давать обеты — обещания выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо нужное дело. Например, крестьянки нередко давали обет выткать за одну ночь пелену для иконы Девы Марии. За выполнение обета Параскева, как считалось, могла осуществить заветное желание или послать здоровье близким людям.

Именины в этот день: Андрей, Афанасий, Вилли, Иван, Капитолина, Максим, Марк, Нестор, Николай, Сергей, Степан, Терентий.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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