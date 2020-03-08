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В понедельник в Челябинской области – мокрый снег и дождь

Погода
Вчера, 17:53
Автор: 
Олеся Денисова

В понедельник, девятого марта, в Челябинской области ожидаются мокрый снег и дождь, в отдельных районах гололёдные явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью синоптики прогнозируют минус 2-7 градусов, в низинах – до минус 7-12 градусов. В дневные часы – до плюс пяти градусов.

Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, в течение суток давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Девятого марта – Иванов день. Женщины в этот день не стирали белье, чтобы птицы не испугались и не улетели обратно. Кстати, подмечали: если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - лето будет холодным. Многолетние наблюдения показывали, что своевременный прилет птиц сулит хороший урожай. Если вдруг в Иванов день запоет синица - это к теплу; однако если поет она протяжно и жалобно - значит, голодна. В этом случае пичужке старились помочь, устраивали кормушки. Увидеть жаворонка или аиста в этот день считалось хорошей приметой. Также смотрели и на погоду. «Если день по снегу, - говорил люди, - то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому». Снег на Обретение говорил и о том, что Пасха будет холодной. В этом году Пасха выпадает на 19 апреля.

Автор: 
Олеся Денисова
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