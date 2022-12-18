В понедельник в Челябинской области – мокрый снег с дождем, усиление ветра

В понедельник, 19 декабря, в Челябинской области ожидается сырая и ветрена погода, всю ночь и днём будет идти мокрый снег с дождем. Вероятно налипание мокрого снега и гололеда на провода, метели, на дорогах снежные заносы. Атмосферное давление упадет сразу на 13 единиц и будет ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 1-3 градуса, по области – минус 1-6 градусов.

Днем в Челябинске прогнозируют до плюс двух градусов, по области – от минус одного до плюс четырех градусов.

Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 736 миллиметров ртутного столба, что на шесть единиц ниже нормативного значения. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 16 минут, зайдет в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня – 7 часов 9 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 19 декабря - Никола Зимний.

На Николу никому нельзя было грустить - считалось, что это принесет суровые морозы. Впрочем, в этот день погода и без того обычно бывала студеной. Люди обращали внимание на то, как Никола продолжает работу святых Варвары и Саввы - морозит реки и озера. «Никола загвоздит то, что Савва намостит», - подмечали наши предки. Если перед Николиным днем выпадал иней, можно было ждать хорошего урожая овса.

Именины в этот день: Максим, Николай.