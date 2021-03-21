В Челябинской области за время пандемии умерло две тысячи 250 пациентов с ковидом

Пострадавшая от схода снега в Миньяре доставлена в Челябинск, а в городе начали чистить крыши

Челябинцев просят сообщать о нависаниях снега с крыш, магнитогорцев предупреждают об опасности вблизи зданий

В Челябинском «Алмазе» выстроилась очередь на прививку от ковида

В Челябинской области с 22 марта будет снят режим самоизоляции для лиц старшего возраста

В понедельник в Челябинской области – небольшой снег

В понедельник, 22 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 12-14 градусов, по области – минус 9-14 градусов, при прояснении – до минус 19 градусов, на юго-востоке – минус 6-11 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до минус двух градусов. По области – от минус четырех до плюс одного градуса, при прояснении – до плюс четырех градусов.

Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, днём местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца в 6 часов 53 минуты, заход - в 19 часов 10 минут. Долгота светового дня - 12 часов 17 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Сороки, Сорок Сороков.

Наблюдали в этот день за погодой: если на Сороки тепло, то так же будет еще в течение 40 дней. Теплый ветер сулил дождливое лето. Первый гром, прозвучавший над голым лесом, предвещал голодный год, а мороз на Сорок сороков, напротив, обещал урожай — особенно проса.

Именины в этот день: Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.