В понедельник в Челябинской области - порывистый ветер и дожди с грозами

В понедельник, 16 мая, в Челябинской области ожидается ветреная погода, практически по всей территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Атмосферное давление ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 6-8 градусов, по области – плюс 4-9 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 16-18 градусов, по области – плюс 14-19 градусов.

Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 729 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 45 минут, заход - в 20 часов 57 минут. Долгота светового дня - 16 часов 12 минут. Полнолуние, затмение Луны.

По народному календарю 16 мая – Мавра Рассадница, Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи.

Наблюдали за приметами. И большая роса, и ясный день предвещали хороший урожай огурцов. А вот отсутствие росы утром обещало дождь днем.

Именины в этот день: Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий.