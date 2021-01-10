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В понедельник в Челябинской области снегопады и метели

В понедельник, 11 января, в Челябинской области ожидаются снегопады, перепады атмосферного давления и порывистый ветер.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, ночью и днем 11 января на Южном Урале прогнозируется снег, местами сильный и очень сильный, метели, на дорогах снежные заносы и гололедица.

В ночь на понедельник синоптики обещают в Челябинске минус 20-22 градуса, по области – минус 17-22 градуса, на севере региона холоднее – до минус 25 градусов, на крайнем юге и крайнем западе теплее – минус 7-12 градусов.

В дневные часы по области ожидается в Челябинске – минус 18-20 градусов, по области – минус 16-21 градус, на крайнем юге и крайнем западе – минус 6-11 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 9 часов 17 минут, заход – в 16 часов 48 минут. Долгота светового дня 7 часов 32 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 11 января - Страшный день. Существовали для этого дня особые приметы на погоду. В частности, говорили, что если дует северный ветер, а облаков на небе нет, то скоро начнутся морозы.

Именины в этот день: Агриппина, Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Лаврентий, Марк, Матрона, Наталья, Фаддей, Феофил.