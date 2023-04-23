В понедельник в Челябинской области - тепло, дожди вероятны лишь на севере

В понедельник, 24 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в северных районах местами пройдет небольшой дождь. В Челябинске – преимущественно без осадков. Атмосферное давление будет расти и превысит норму.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 2-4 градуса, по области – до плюс пяти градусов, в низинах – до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 16-18 градусов, по области – плюс 15-20 градусов.

Ветер западной четверти 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба, что выше нормы на три единицы. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 30 минут, заход - в 20 часов 15 минут. Долгота светового дня - 14 часов 45 минут. Луна растущая.

По народному календарю 24 апреля – Антип Водогон.

Антипа называли Водогоном — поскольку в его день половодье было на самом пике. Люди говорили: «Антип очищает реки ото льда»; «Антип воду распустил», — потому что льдин к этому времени почти не оставалось. Однако бывали годы, когда реки ко дню Антипа даже не вскрывались — это обещало плохой урожай хлеба и неблагополучное лето. Если же вода разливалась широко — следовало ждать плодородного года: «Была бы водица, а хлеб народится».

Наблюдали в этот день и за погодой. Дожди предвещали, что в лесу будет много грибов. А если ударят заморозки, то обильно пойдут грузди.

Именины в этот день: Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Яков.