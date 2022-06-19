В понедельник в Челябинской области тепло, местами дожди и грозы

В понедельник, 20 июня, в Челябинской области ожидается теплая и ветреная погода, местами кратковременные дожди, грозы, ночью и утром в отдельных районах туманы.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 12+14 градусов, по области – плюс 9-14 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 23-25 градуса, по области – плюс 21-26 градусов, в горных районах прохладнее – до плюс 18 градусов.

Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15-17 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 728 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 4 часа 14 минут, заход - в 21 час 39 минут. Долгота светового дня - 17 часов 25 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 20 июня Федот Страж.

В народе считалось, что на Федота (Феодота) можно смело купаться в реках и озерах, не боясь русалок. Говорили, что в этот день святой сидел у воды с острым серпом и если видел русалку, то сразу обрезал ей волосы серпом. А ведь именно в волосах у русалок скрыта вся колдовская сила, поэтому речные девы Федота боялись. В этот день подмечали приметы: «Святой Федот тепло дает - рожь в золото ведет; святой Федот на дождь поведет - колос тощий нальет». Это означало, что если погода стоит теплая и ясная, то зерно уродится крупным; если же день выдавался дождливым, на хороший урожай можно было не надеяться. Судили по приметам и о будущей погоде: если гремел гром - ожидали долгого ненастья, а если он к тому же переходил с места на место - это предвещало град и холод.

Именины в этот день: Александр, Анна, Андроник, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Игнатий, Калерия, Лукьян, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот.