В понедельник в Челябинской области ясно и ветрено

В понедельник, 21 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В юго-восточных и крайних юго-западных районах сохраняется, местами в восточных районах вероятна чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории - местами высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области – плюс 7-12 градусов, в горах и низина – до плюс двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 21-23 градуса, по области – плюс 25-25 градусов.

Ветер северной четверти ночью 8-13, порывы 15-20, днем 6-11 метров в секунду, порывы до 15.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, течение суток оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в четыре часа 14 минут, заход - в 21 час 39 минут. Долгота светового дня - 17 часов 25 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Федор Колодезник.

На Руси этот день считали своим праздником колодезники - мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев. Колодезную воду на Руси всегда наделяли целебными свойствами. В некоторых местах она пользовалась почти таким же почетом, как и святая.

С утра крестьяне выходили на луга, чтобы узнать о будущем урожае. Существовало даже специальное понятие - «стратилатовы росы», которые почитались за вещие. Если роса на Федора была обильной, это обещало хороший урожай льна и конопли.

В этот день нередко случались грозы: «Федор Стратилат грозами богат». Это не было хорошей приметой: гром и молния на Федора предвещали худую уборку сена. А очень громкие раскаты грома свидетельствовали о том, что ненастье продлится долго.

Именины в этот день: Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.