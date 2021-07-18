В понедельник в Челябинской области жара, дожди и грозы

В понедельник, 19 июля, в Челябинской области ожидается жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град.

В юго-западных районах местами прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ноч на понедельник в Челябинске – плюс 15-17 градусов, по области – плюс 13-18 градусов в горах и низинах прохладнее – до плюс 10 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 26-28 градусов, по области – плюс 25-30 градусов, на юге региона воздух прогреется до плюс 33 градусов.

Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду, днём местами порывы 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часа 37 минут, заход - в 21 час 24 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 47 минут. Луна растущая.

По народному календарю 19 июля - Сысоев день.

На Руси к этому дню полагалось завершить посевные работы там, где они еще продолжались. Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице.

Именины в этот день: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Иннокентий, Марфа, Ульяна, Федор.