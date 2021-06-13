В понедельник в Челябинской области жарко и без осадков

В понедельник, 14 июня, в Челябинской области ожидается ясная, ветреная и жаркая погода.

В большинстве районов прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 12-14 градусов, по области – плюс 11-16 градусов, в горах и низинах – плюс 5-10 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 29-31 градус. По области – плюс 26-31 градус.

Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 14 минут, заход - в 21 час 35 минут. Долгота светового дня – 17 часов 21 минута. Луна растущая.

По народному календарю 14 июня – Устин - Брусничные губы.

На Руси на Устина (Иустина) внимательно наблюдают, как восходит солнце. Если небо при этом чистое, а лучи беспрепятственно освещают поля, то рожь уродится густой и спелой: «Красное утро на Устина - рожь красно открасуется». Если же утро случалось дождливым - это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай льна и конопли. А вот огород в этот день городить не следовало - это могло привести к пожару

Именины в этот день: Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харита.