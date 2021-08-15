В понедельник в Челябинской области жарко, в восточных районах - дожди

В понедельник, 16 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в восточных районах возможны небольшие дожди. В Челябинске – без существенных осадков.

В большинстве районов прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в южных районах - местами чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по метеорологической шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 13-15 градусов, по области – плюс 11-16 градусов, в горах и низинах прохладнее – до плюс шести градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 28-30 градусов, по области – плюс 28-33 градуса.

Ветер северный с переходом на юго-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 5 часов 31 минуту, заход - в 20 часов 28 минут. Долгота светового дня - 14 часов 57 минут. Луна растущая.

По народному календарю Антон Вихровей, Малинник.

Этот праздник называли также Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины. С глубокой древности и до наших дней эта ягода была любима русским народом, ее упоминали в песнях, сказках, пословицах. Как правило, малина ассоциировалась с чем-то очень приятным и желанным. Так, о хорошей жизни говорили: «Не жизнь, а малина!». Эту ягоду использовали и в лечебных целях (особенно при простуде), и в кулинарии — пекли с нею пироги, делали варенья и компоты.

Еще одно название праздника, по аналогии с Малинником, — Орешник. К этому времени поспевали орехи.

Именины в этот день: Антон, Вячеслав, Иван, Исаакий, Кузьма, Николай.