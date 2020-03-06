ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В праздничные выходные ветрено, местами снег и дождь

Погода
06.03.20 19:52
Автор: 
Олеся Денисова

В предстоящие праздничные выходные, седьмого, восьмого и девятого марта, в Челябинской области ожидается теплая, ветреная погода, в Челябинске – без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Международный женский день в отдельных районах возможны мокрый снег и дождь. В понедельник – местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололёдные явления.

Температура воздуха днем от нуля до плюс пяти градусов. В ночь на субботу – минус 7-12 градусов, в низинах – до минус 17 градусов. В ночь на воскресенье – минус 4-9 градусов, в горах – до минус 14 градусов, в ночь на понедельник – минус 3-8 градусов.

Ветер юго-западный, западный 4-10 метров в секунду. В субботу порывы ветра местами будут достигать 16-21 метра в секунду, в воскресенье и понедельник – до 14 метров секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 782 миллиметров ртутного столба, в субботу оно понизится до 750 миллиметров ртутного столба, а в понедельник – до 746 миллиметров ртутного столба, в понедельник – до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Седьмого марта по народному календарю – Маврикиев день.

В народе считалось, что именно на Маврикия прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. При этом подмечали: если птицы прилетели раньше положенного дня — это к скорой весне. Говорили и так: «Ранние ласточки - к счастливому году».

В день Маврикия крестьяне начинали вывозить в поля навоз, старались запахивать его, когда Луна находится в последней четверти. В этот день готовили традиционное блюдо – «черную уху». Она считалась едой бедняков, поскольку ее варили не из элитных сортов рыб – карася, карпа, леща, красноперки. В нее добавляли оставшиеся в запасах коренья и соленые огурцы. Прикуской к черной ухе подавали пирожки-расстегаи с рыбной начинкой.

Именины в этот день: Андрей, Афанасий, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Прасковья, Сергей, Степан, Федор, Филарет, Филипп.

Восьмого марта по народному календарю Поликарпов день.

Особые поговорки были на Поликарпа о сороках. Говорили: «С этого дня сорока гостей не прочит, вперед свахи к дому не летит»; «Сорока в лесу за гнездо принялась»; «Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками». Наблюдали за поведением этих птиц: если сорока лезет под стреху - быть вьюге. И действительно, возвращение холодов было вполне возможно.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей, Федор.

Девятого марта – Иванов день. Женщины в этот день не стирали белье, чтобы птицы не испугались и не улетели обратно. Кстати, подмечали: если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - лето будет холодным. Многолетние наблюдения показывали, что своевременный прилет птиц сулит хороший урожай. Если вдруг в Иванов день запоет синица - это к теплу; однако если поет она протяжно и жалобно - значит, голодна. В этом случае пичужке старились помочь, устраивали кормушки. Увидеть жаворонка или аиста в этот день считалось хорошей приметой. Также смотрели и на погоду. «Если день по снегу, - говорил люди, - то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому». Снег на Обретение говорил и о том, что Пасха будет холодной.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
02.03.20 00:22
В понедельник в Челябинской области ясно
28.02.20 20:47
Челябинская область встречает весну теплом, мокрым снегом и ветром
28.02.20 09:18
Предпоследний день зимы в Челябинской области будет теплым
24.02.20 21:44
Во вторник в Челябинской области оттепель, мокрый снег и ветер
21.02.20 21:29
В предстоящие праздничные выходные не по-зимнему теплая погода с осадками и порывистым ветром
20.02.20 14:37
В пятницу в Челябинской области мокрый снег и гололедица
20.02.20 08:29
Четверг в Челябинской области будет теплым
18.02.20 11:57
В среду в Челябинской области плюсовые температуры и сильный ветер
17.02.20 08:58
Понедельник в Челябинской области без осадков с порывистым северным ветром
14.02.20 10:03
В Челябинской области выходные будут снежными

Погода в Челябинске

Общество
06.03.20 11:51
Где можно отдохнуть в предстоящие праздничные выходные
Федерация
06.03.20 10:48
Вслед за ПМЭФ в России отменят саммиты ШОС и БРИКС
Новости
Вчера, 20:38
Происшествия
Челябинец грозился обезглавить свою мать, если она не даст ему денег
06.03.20 18:12
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 7-10 марта
06.03.20 11:53
Общество
Капитана судна «Ангара» из Копейска поблагодарили за спасение семи рыбаков в Финском заливе
06.03.20 11:21
Общество
В Челябинске определили самую меткую полицейскую
06.03.20 11:09
Федерация
ФБР вербует россиян лицом Высоцкого
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика