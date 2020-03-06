В праздничные выходные ветрено, местами снег и дождь

В предстоящие праздничные выходные, седьмого, восьмого и девятого марта, в Челябинской области ожидается теплая, ветреная погода, в Челябинске – без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Международный женский день в отдельных районах возможны мокрый снег и дождь. В понедельник – местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололёдные явления.

Температура воздуха днем от нуля до плюс пяти градусов. В ночь на субботу – минус 7-12 градусов, в низинах – до минус 17 градусов. В ночь на воскресенье – минус 4-9 градусов, в горах – до минус 14 градусов, в ночь на понедельник – минус 3-8 градусов.

Ветер юго-западный, западный 4-10 метров в секунду. В субботу порывы ветра местами будут достигать 16-21 метра в секунду, в воскресенье и понедельник – до 14 метров секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 782 миллиметров ртутного столба, в субботу оно понизится до 750 миллиметров ртутного столба, а в понедельник – до 746 миллиметров ртутного столба, в понедельник – до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Седьмого марта по народному календарю – Маврикиев день.

В народе считалось, что именно на Маврикия прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. При этом подмечали: если птицы прилетели раньше положенного дня — это к скорой весне. Говорили и так: «Ранние ласточки - к счастливому году».

В день Маврикия крестьяне начинали вывозить в поля навоз, старались запахивать его, когда Луна находится в последней четверти. В этот день готовили традиционное блюдо – «черную уху». Она считалась едой бедняков, поскольку ее варили не из элитных сортов рыб – карася, карпа, леща, красноперки. В нее добавляли оставшиеся в запасах коренья и соленые огурцы. Прикуской к черной ухе подавали пирожки-расстегаи с рыбной начинкой.

Именины в этот день: Андрей, Афанасий, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Прасковья, Сергей, Степан, Федор, Филарет, Филипп.

Восьмого марта по народному календарю Поликарпов день.

Особые поговорки были на Поликарпа о сороках. Говорили: «С этого дня сорока гостей не прочит, вперед свахи к дому не летит»; «Сорока в лесу за гнездо принялась»; «Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками». Наблюдали за поведением этих птиц: если сорока лезет под стреху - быть вьюге. И действительно, возвращение холодов было вполне возможно.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей, Федор.

Девятого марта – Иванов день. Женщины в этот день не стирали белье, чтобы птицы не испугались и не улетели обратно. Кстати, подмечали: если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - лето будет холодным. Многолетние наблюдения показывали, что своевременный прилет птиц сулит хороший урожай. Если вдруг в Иванов день запоет синица - это к теплу; однако если поет она протяжно и жалобно - значит, голодна. В этом случае пичужке старились помочь, устраивали кормушки. Увидеть жаворонка или аиста в этот день считалось хорошей приметой. Также смотрели и на погоду. «Если день по снегу, - говорил люди, - то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому». Снег на Обретение говорил и о том, что Пасха будет холодной.