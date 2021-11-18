В пятницу Челябинской области – резкий перепад температуры, снег, порывистый ветер

В пятницу, 19 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, в горах до умеренного, метели, порывистый ветер, резкий перепад температуры воздуха. На дорогах – гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 14-16 градусов, по области – минус 12-17 градусов, при прояснении – до минус 22 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до минус двух градусов, по области – до минус пяти градусов.

Ветер юго-западный ночью 4-9 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 30 минут, заход - в 16 часов 48 минут. Долгота светового дня - 8 часов 17 минут. Полнолуние.

По народному календарю 19 ноября – Павел Ледостав.

Ледоставом Павла прозвали потому, что считали: в его день воду в реках и озерах сковывает льдом. По льду на реках судили о будущем урожае: «Если лед грудами - то и хлеба будут груды. Если гладко - то и хлеба будет гладко». Если на Павла выпадал снег, это предвещало снежную зиму. Безветренная погода говорила о том, что нужно ждать скорых морозов. Некоторые предсказания делали, наблюдая за животными. Хозяева подмечали: если у лошадей в этот день хороший аппетит, то и зимой они болеть не будут; а если корова дает много молока, то хорошие удои будут как минимум до весны.

Именины в этот день: Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Евфросиния, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.