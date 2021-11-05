В пятницу осадки прогнозируют лишь на крайнем севере Челябинской области

В пятницу, пятого ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, на крайнем севере небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. В Челябинске - без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – минус два градуса, влажность воздуха 32%, ветер юго-западный 2-5 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 4-6 градусов, по области – плюс 1-6 градусов.

Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, ночью местами порывы до 14 метров в секунду, днём до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 756 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 753 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в восемь часов семь минут, заход - в 17 часов две минуты. Долгота светового дня - девять часов две минуты. Новолуние.

По народному календарю пятого ноября День Якова. В этот день отмечается память одного из апостолов от семидесяти - Иакова Младшего, прозванного «братом Господним». Его называют первым епископом Иерусалима. Около 63 года Иаков принял мученическую смерть: иудеи сбросили его с крыльца храма и побили камнями.

На Руси в этот день было принято играть в так называемые пчелиные игры - подражать жужжанию пчел и есть мед. На Якова (Иакова) старались закончить заготовку дров на зиму. Яков считался также покровителем любой мужской работы, которой нужно было заниматься в этот день.

На Якова справляли последние осенины - проводы осени. В этот день падал второй снег. Примечали, если он был обильным и не таял, то зима обещала быть мягкой, а лето - урожайным. Если же выпадал мелкий, твердый снег - «крупа» - то зиму ждали с Матрениного дня (22 ноября).

Именины в этот день Александр, Афанасий, Владимир, Евфросиния, Емельян, Иван, Игнатий, Максим, Николай, Петр, Яков.